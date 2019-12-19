Sivildestek-Der'in alt geçide isim talebi

Sivildestek-Der Başkanı Mustafa Işıldak, Altınşehir'de ki battı-çıktının isminin Sahabe Safvan Bin Muattal ile anılmasının, inanç turizmi ve tanıtımına çok büyük katkısı olacağı dile getirdi.

Işıldak, “Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde inşaatına başlanıp kısa bir süre sonra faaliyete geçmesi beklenen ve halk arasında battı-çıktı diye tabir edilen alt geçide Sahabe Safvan Alt Geçidi adının verilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz. Bu adlandırmalar, özellikle başka ziyaretler için il dışından gelecek yerli ve yabancı turistlerin, Sahabe Hazretleri kabrinin topraklarımızda bulunduğunu gösterecek etkili ve sürdürülebilir kalıcı bir gösterge olacaktır.

Bu nedenlerle Adıyaman Belediyesine bu isim için başvuruda bulunduk. 28.11.2019 tarih ve 2019/4 sayılı talebimizin Belediye Meclisinin 5.12.2019 tarih 319 sayılı kararı ile kabul görmediğini öğrendik.

Sahabe adının il içindeki okul ve cami gibi kuruluşlarda yaşatılmasından ziyade il dışından gelenlerin geçecekleri transit yol güzergahları üzerinde yaşatılmasının tanıtıma daha büyük katkı sağlayacağına, konunun bu gerekçeler ışığında Belediye Meclisince tekrar görüşülmesinin ve ayrıca Adıyaman Valiliğince özellikle Durak köyüne yakın ana yol güzergahı üzerine ‘Sahabe Safvan bin Muattal'ın kabri Samsat ilçemizdedir' yazılı bir tanıtım tabelası dikilmesinin yararlı olacağına inanmaktayız” dedi.