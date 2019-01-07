Sofraz yolundaki çukurlar kazalara davetiye çıkartıyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren yağmur yağışlarından dolayı Besni-Sofraz Karayolunda oluşan çukurlar kazaya davetiye çıkarıyor.

Yağmurdan dolayı çukurların oluştuğu yol sürücülerin tepkisine neden oluyor. Çukurlar kazaya davetiye çıkartırken, vatandaşlar bu yolun bir an önce yapılmasını istedi. Vatandaşlar kazaların yaşanmaması için yolun biran önce yapılmasını talep ettiler.