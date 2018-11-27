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Soğuktan korunmak için girdiği motorda mahsur kaldı

Adıyaman’da soğuk havadan korunmak için bir aracın motor kısmına girerek burada sıkışıp mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da soğuk havadan korunmak için bir aracın motor kısmına girerek burada sıkışıp mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi 30173 Sokak'ta park halinde bulunan Veli Karabaş'a ait 02 AD 616 plakalı hafif ticari aracın motor kısmına yavru bir köpek girdi. Aracın motor kısmına ısınmak için giren ve burada sıkışınca çıkamayan yavru köpek havlamaya başladı. Bir süre sonra çevredeki vatandaşların köpek sesi duyması ile durum araç sahibine bildirildi. Araç sahibi ve çevredeki vatandaşlar yavru köpeği girdiği yerden çıkaramayınca itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yavru köpek sıkıştığı yerinden çıkarıldı. Yara almadan kurtarılan yavru köpek daha sonra itfaiye ekipleri tarafından Adıyaman Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

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