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Sokağa çıkma kısıtlamasında yol uygulaması

Tüm Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi bölge trafik ekipleri tarafından Karaburun köyü girişinde trafik uygulamaları yapıldı.

Tüm Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi bölge trafik ekipleri tarafından Karaburun köyü girişinde trafik uygulamaları yapıldı.


Cuma akşamı saat 21.00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bölge trafik ekipleri Karaburun köyü girişinde trafik uygulaması yapıyor. Uygulama kapsamında durdurun araçların seyahat izin belgeleri kontrol edilirken aynı zamanda maske denetimleri de gerçekleştirildi.

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