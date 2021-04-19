Sokak hayvanları beslenildi

Sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarını Ramazan ayında da sürdüren Adıyaman Belediyesi personeli, hafta sonu şehrin birçok noktasına yem, mama ve su bıraktı.

Sürdürülen yemleme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren veteriner müdürlüğü yetkilileri, kedi ve köpek gibi sokak hayvanları için şehir merkezindeki birçok noktaya mama ile su bıraktıklarını dile getirdi.

Yetkililer ayrıca vatandaşlardan da sokaktaki sessiz dostlar için evlerinin önüne mama ve su bırakmasını istedi.