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Sokak köpekleri ölü bulundu

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesinde gece saatlerinde sokaklarda bulunan ölmüş köpekler herkesi şaşırttı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesinde gece saatlerinde sokaklarda bulunan ölmüş köpekler herkesi şaşırttı.


Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesinde gece saatlerinde farklı kaldırımlar üzerinde vatandaşlar tarafından ölmüş sokak köpekleri bulundu. Farklı yerlerde 3 ölmüş sokak köpeği bulan vatandaşlar, durumu ilgili yerlere bildirdi. Vatandaşlar, beldede ilk defa böyle bir durum ile karşılaştıklarını belirterek, hem üzüldüklerini hem de çok şaşırdıklarını söylediler. Sokak köpeklerinin ölümüne neden olan şeyin bulunması için vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

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