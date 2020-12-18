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Sokak ortasında bıçaklandı

Adıyaman’da, sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan genç, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan genç, hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Gölebatmaz Caddesi üzerinde yolda yürüyen D.D., isimli bir genç kimliği henüz belirsiz bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Bilinmeyen bir nedenle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan D.D., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen olay sonrası olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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