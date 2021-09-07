İhlas Haber Ajansı

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Sokak ortasında kovalayıp silahla ateş etti, saçmalar otomobile isabet etti

Adıyaman’da bir şahıs, eline aldığı pompalı av tüfeğiyle bir şahsı kovalayarak rastgele ateş açtı.

Adıyaman'da bir şahıs, eline aldığı pompalı av tüfeğiyle bir şahsı kovalayarak rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar park halindeki bir otomobile isabet etti.


Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi'nde SGK İl Müdürlüğü arkasında kimliği belirsiz bir şahıs, eline aldığı pompalı av tüfeğiyle bir şahsı kovalayarak ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar park halindeki bir otomobile isabet etti. Silahla kovalandığı iddia edilen şahsın olay yerinden sekerek uzaklaştığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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