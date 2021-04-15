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Sokak ortasında saldırıya uğradı

Adıyaman’da sokak ortasında bir grubun saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Adıyaman'da sokak ortasında bir grubun saldırısına uğrayan kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında kaldırımda yürüyen Mustafa D. (64), henüz kimlikleri tespit edilemeyen bir grubun saldırısına uğradı. Belirlenemeyen nedenlerden dolayı saldırıya uğrayan ve darp edilerek başından yaralanan adamın yardımına vatandaşlar yetişti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri Mustafa D.'ye saldıran ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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