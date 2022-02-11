İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sokak ortasında saldırıya uğrayarak yaralandı

Adıyaman’da, bir kişi sokak ortasında kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğraması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da, bir kişi sokak ortasında kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğraması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Belediyesi yakınlarında yolda yürüyen Mehmet K., isimli bir kişi henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Uğradığı saldırı karşısında neye uğradığını şaşıran Mehmet K., darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri ise henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.