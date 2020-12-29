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Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Adıyaman’da, bir şahsın sokak ortasında silahlı saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, bir şahsın sokak ortasında silahlı saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesinde 2512 Sokak yakınlarında yolda yürüyen M.Ş., isimli kişi, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağından vurularak yaralanan M.Ş., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen olay sonrası kimliği belirsiz şahıs olay yerinden hızla kaçarken polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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