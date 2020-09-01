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Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Adıyaman’da bir kişi, kimliği belirsiz bir şahsın sokak ortasında silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Adıyaman'da bir kişi, kimliği belirsiz bir şahsın sokak ortasında silahlı saldırısı sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi 216 Sokak içerisinde yürüyen Ahmet E. isimli kişi tanımadığı bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağından tabancayla vurulan Ahmet E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırı sonrası olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahıs, olay yerinden tabancasıyla birlikte hızla kaçarken vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulunarak kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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