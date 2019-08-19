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Sokaklarda bağırıp araçların önüne atlayan alkollü kadın gözaltında

Adıyaman’da, gece yarısı sokak ve caddelerde bağırarak vatandaşlara rahatsızlık veren aynı zamanda yoldan geçen araçların önüne atlayarak kazaların yaşanmasına yol açan alkollü kadın gözaltına alındı.

Adıyaman'da, gece yarısı sokak ve caddelerde bağırarak vatandaşlara rahatsızlık veren aynı zamanda yoldan geçen araçların önüne atlayarak kazaların yaşanmasına yol açan alkollü kadın gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Sümer Park yakınlarında cadde ve sokaklarda yüksek sesle bağıran ve yoldan geçen araçların önüne aniden atlayarak araçlara binmek isteyen alkollü kadından rahatsız olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çevrede bulunan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından tutulan alkollü kadın, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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