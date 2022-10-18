‘Sonsuzluk Merdiveni' kazısı uzadıkça uzuyor

Perre Antik Kent'in ‘Sonsuzluk Merdiveni' kısmında süren kazılar, yarım kilometre uzunluğa ulaştı. Kazılar devam ettikçe, merdivenin nerede son bulacağına dair merak daha da artıyor.

Perre Antik Kent'teki ‘Sonsuzluk Merdiveni'nde kazılar tüm hızıyla sürüyor. Devam eden kazılarda, 450 basamak ve merdiven uzantısı düzlükten oluşan yarım kilometrelik alan gün yüzüne çıkarıldı. Kazı çerçevesinde, merdivenli yapı üzerinde çeşitli mezar odaları gün yüzüne çıktı.

Perre Antik Kent'in yerleşim yeri kısmından başlayan merdivenli yapı, dağın üzerine kadar uzadı. Buradan kuzeybatı yönüne ilerleyen merdivenli yapının sonu gelmedi. Yapılan kazılar devam ettikçe, merdivenin nerede son bulacağı ve sonunda ne tür bir yapıyla karşılaşılacağı merak ediliyor.

Perre Antik Kent'in üç bölgesinde kazılar sürerken, ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler de Perre'ye hayran kalıyor. Her yeni günde yeni yerlerin gün yüzüne çıkartıldığı Perre Antik Kent'e, her geçen gün daha fazla turist geliyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, merdivenin nereye kadar uzayacağını kestiremediklerini belirterek, “2009 yılında yapmış olduğumuz kazılarda merdivenli basamağın yaklaşık 50 metresini ortaya çıkartmıştık. 2019 yılında tekrar bu merdivenli kısımda kazılara başladık. 2022 yılına geldiğimizde ise yaklaşık 500 metre olarak açığa çıkarttık ve 450 basamak ortaya çıktı. Tabii bu merdivenin belli kısımları birer metre, belli kısımları düz şekilde gidiyor. Bu mezarlık alanda ise yine önemli kişilere ait oda mezarları ortaya çıktı ve çeşitli buluntular burada ortaya çıktı. Devam eden kazılarda, bu 'Sonsuzluk Merdiveni' dediğimiz alanda merdivenin nereye gideceğini hala kestiremiyoruz” dedi.

Perre Antik Kent'i ikinci kez görmeye gelen turist Gamze Ballı, “Daha önce de gelmiştim ama her seferinde yeni yerleri görüyorsunuz. Çok etkileyici, çok güzel. Yeni çalışmalar çok güzel. Daha fazla gün yüzüne çıksa çok daha etkileyici olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen turist Ayşin Cebeci, çok etkilendiğini kaydederek, “Perre Antik Kent'ten çok etkilendim, bu kadar beklemiyordum. Turda yoktu ama zamanımız olduğu için geldik. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim” şeklinde konuştu.