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Sorumsuzluğunu sosyal medyada paylaşan genç yakalandı

Marketlerdeki gıda maddelerini yiyen ve bunu sosyal medyada paylaşan 17 yaşındaki genç polis tarafından yakalandı.


Korona virüsü nedeniyle toplumun hassas olduğu bir dönemde marketlerdeki süt ve diğer gıda maddelerini yiyen ve yarım kalan paketleri rafa geri koyan şahıs bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada "Toplum Sağlığını Tehdit Eden Bu Şahsı Bulun" başlıklı paylaşımla sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirmişti. Markette yaptıklarını sosyal medyada paylaşan şahsın bulunması için Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri görüntüleri paylaşan M. M. T. (17) isimli şahsı tespit ederek yakaladı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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