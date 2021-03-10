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Sosyal mesafeye uymayan sürücüler polisten kaçamıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, pandemi kurallarına uymayarak fazla yolcu alan yolcu minibüs sürücülerini tek tek yakalıyor.


Korona Virüs (Covid-19) sürecinde denetimlere daha fazla yoğunlaşan trafik polis ekipleri, şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minibüslere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda kurallara uymayarak fazla yolcu taşımacılığı yapan sürücüler hakkında tutanak tuttu. Polis ekipleri aynı zamanda sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

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