Sosyal mesafeye uymayan sürücüler polisten kaçamıyor

Korona Virüs (Covid-19) sürecinde denetimlere daha fazla yoğunlaşan trafik polis ekipleri, şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minibüslere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda kurallara uymayarak fazla yolcu taşımacılığı yapan sürücüler hakkında tutanak tuttu. Polis ekipleri aynı zamanda sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.