Spor okullarına yoğun ilgi

Adıyaman'da 14'ü engelli olmak üzere 40 farklı spor branşta 60 antrenör eşliğinde 5-18 yaş arasındaki gençler için ücretsiz Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları yoğun bir tempo ile devam ediyor.

Çocukların ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla 40 farklı branşta açılan kursların antrenör ve eğiticiler nezaretinde hiçbir ücret alınmadan yapılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Keleş spor okullarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu yıl İl Müdürlüğüne bağlı Spor tesislerinde karate, tekvando, judo, eskrim, badminton, güreş, voleybol, hentbol, basketbol, futbol, atıcılık, kürek, spor tırmanışı, okçuluk, jimnastik ve yüzme başta olmak üzere 40 farklı branşta, 5-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlere ücretsiz olarak hizmet veren Gençlik Spor Bakanlığı spor okulları tüm hızıyla devam ediyor.

Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımızın tatile girdiği yaz aylarında serbest zamanlarını uzman antrenörler nezaretinde düzenli ve en iyi şekilde değerlendirmeleri için mükemmel bir imkan olan spor okullarına şimdiye kadar 11 bin 574 erkek 8 bin 268 kız olmak üzere toplam 19 bin 842 çocuk ve gencin kayıt yaptırdı. İlgiden çok memnunuz. Spor okullarında eğitim alan tüm sporcularımıza, çocuklarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Özellikle bu yaz boyunca Adıyamanlı çocuklarımıza verdikleri eğitim ile sporu sevdirmeyi başaran sevgili antrenör ve eğitici arkadaşlarımızı da kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bütün kurslarımızda sporcularımıza ve gençlerimize birçok spor dalında uzman eğitmen ve antrenörlerimiz eğitim veriyor. Kurum olarak yeni spor alanları kazandırıp, yeni kurslar ekleyerek, spor yapma olanaklarını sağlıyoruz. Asıl amacımız gençlerimizi sokaklardan ve kötü alışkanlıklardan kurtarmaktır. Ayrıca gençlerin, başarılı oldukları branşlarda önünü açmak, onları profesyonel yaşama, milli takım kadrolarına kadar taşımak istiyoruz" dedi.