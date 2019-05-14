Sporda engel yok

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Adıyaman Sümerevler Atletizm Pisti'nde yapılan Özel Sporcular Arası Atletizm İl Birinciliği müsabakalarına 4 kız, 14 erkek toplam 18 özel sporcu katıldı. Dereceye giren özel sporculara madalyaları verildi.

Sporda engel olmadığına dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Özel sporcular arasında düzenlediğimiz müsabakalarda engel tanımayan sporcularımızın mücadelesi taktire şayandı. Bizler hayatı paylaşmak adına engel yok diyoruz ve özel sporcularımızın spor yapabilmesi için bütün imkânlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz. Onların azmi ve spora karşı istekleri bizi her zaman motive ediyor. Ben müsabakalarda derece yapan tüm özel sporcularımızı kutluyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yarışmalarda kıyasıya mücadele eden sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Zeynel Abidin Şenlik, Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İbrahim Bağcı, 80.Yıl Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Antrenörü Abdurrahman Bilgin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal,Kültürel ve Sportif Faaliyetler Sorumlusu İsmail Günay ve Atletizm Tesisi Amiri Ekrem Kaya tarafından verildi.

Yetişkin Gençlerde 1.Engin Yapıcı, 2. Adem Güler, 3. Muhammed Çakır, Gençlerde 1.Abdullah Yiğit, 2. Orçin Beyhan, 3. Aziz Ağırman, Down Sendromlular Erkeklerde 1. Zeynal Esen, 2. Mert Mahmut Kasar, 3. Mehmet Sinan Koyuncu, Down Sendromlular Kızlarda 1.Emine Dogan, 2. Elçin Varan, 3. Fatma Bozan oldu.