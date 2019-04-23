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Sri Lanka'da hayatını kaybeden mühendislerin cenazeleri Adıyaman'a getirildi

Sri Lanka’daki terör saldırısında hayatını kaybeden iki Türk mühendisin cenazeleri memleketleri Adıyaman’a getirildi.

Sri Lanka'daki terör saldırısında hayatını kaybeden iki Türk mühendisin cenazeleri memleketleri Adıyaman'a getirildi. Acılı babalar birbirine sarılarak ağladı.


Türk inşaat firmasının çalışanı olarak Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da bulunan ve terör saldırısında hayatını kaybeden İnşaat Mühendisi Yiğit Ali Çavuş (25) ve Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi'nin (34) cenazeleri memleketleri Adıyaman'a getirildi. Colombo'dan İstanbul'a getirilen cenazeler daha sonra tarifeli uçak ile Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Cenazeler, Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi ve yakınları tarafından karşılandı.



Babalar birbirine sarılarak ağladı


Uçaktan cenazeler indirilirken Yiğit Ali Çavuş'un babası Mehmet Çavuş ile Serhan Selçuk Nariçi'nin babası Mehmet Nariçi, birbirine sarılarak başsağlığı dileklerinde bulundu. Gözyaşları içerisinde birbirine sarılan acılı babalar, “Bu nasıl bir kader? Böyle güzel çocuklara nasıl kıyarlar” diyerek birbirlerini teselli etti.


Yakınlarının gözyaşları arasında uçaktan indirilen tabutlar, cenaze aracına alındı. İnşaat Mühendisi Yiğit Ali Çavuş'un cenazesi Adıyaman merkezde, Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi'nin cenazesi ise Gölbaşı ilçesinde toprağa verilecek.

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