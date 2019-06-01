Sri Lanka'da ölen mühendis için iftar yemeği

Sri Lanka'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk Mühendis Yiğit Ali Çavuş'un ölümünün 40. gününde iftar yemeği düzenlendi.

Türk Mühendis Yiğit Ali Çavuş hayrına ailesi tarafından verilen iftar programında mevlit okutuldu. Hisar salonda gerçekleştirilen mevlit ve iftar programına Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kamu kurumu ve kuruluş temsilcileri, vatandaşlar katıldı.