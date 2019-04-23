Sri Lanka'da saldırıda ölen genç mühendis dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Sri Lanka'daki terör saldırılarında ölen Türk mühendislerden Serhan Selçuk Nariçi'nin cenazesi memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman Havalimanı'na getirilen Türk mühendislerden Serhan Selçuk Nariçi'nin (34) cenazesi önce Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada Türk bayrağına sarılan Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi'nin cenazesi, son kez baba ocağına götürüldü. Gölbaşı Malatya Karayolu Doğa Parkı karşısında bulunan baba evine getirilen getirilen Nariçi'nin cenazesi ailesi ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Yapılan duaların ardından baba ocağından alınan genç mühendisin cenazesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Ulu Cami'ye getirildi. Cenaze helalleşmenin ardından ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Yarbaşı Belediyesi Mezarlığı'nda dualarla defnedildi. Acılı baba Mehmet Nariçi,oğluna yıllardır hasret olduklarını belirterek, teröre tepki gösterdi.

Serhan Selçuk Nariçi'nin 1 yıl Moritanya'da, 2 yıl Afganistan'da, 2, 5 yıldan beri de Sri Lanka'da bir ABD firmasında mühendis olarak görev yaptığı öğrenildi.