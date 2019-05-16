SSB konusunda bilgilendirme yapıldı

Adıyaman'ın temel sorunlarını ortadan kaldırmak için uzmanlardan destek almaya devam eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, aşırı yağışlarda biriken ve sele sebep olan yağmur sularının daha çabuk zemine ulaşarak birikmesini önleyen silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) sistemi hakkında bilgi vermeleri için konunun uzmanlarını personeliyle buluşturdu.

Konunun uzmanları tarafından Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Mithat Töken, birim müdürleri ile teknik personel, SSB beton yol ve su geçirimli beton yol üzerine bilgilendirildi.

Slaytlar eşliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan uzmanlar, “SSB, geleneksel betona kıyasla daha düşük dozda çimento içeren, taze halde iken çökinesi olmayan kuru kıvamdaki karışımın damperli kamyonlarla taşınıp buldozer, greyder veya finiser ile tabakalar halinde serilerek vibrasyonlu silindirlerle sıkıştırılması yöntemiyle üretilen bir beton türüdür. SSB, taze halde iken geleneksel betondan daha çok zemin dolgu malzemesi görünümünde, katılaştığında ise geleneksel beton gibi davranan bir yapıdadır. Kısa sürede büyük hacimlerde uygulama yapılmasına olanak tanıması, kalıp kullanımına ihtiyaç duyulmaması, düşük dozajda çimento kullanılması, ekonomik olması, yeterli dayanımda, sertlikte ve dayanıklılıkta beton tabakası oluşturması gibi nedenlerle SSB son yıllarda geleneksel betonun yerine yaygın olarak özellikle baraj gövdelerindeki kütle beton uygulamalarında, yol, liman, pist, fabrika ve depo saha kaplanmalarında kullanılmaktadır. Bugüne kadar 200'e yakın barajın yapımında SSB kullanıldığı bilinmektedir” diye konuştular.

Toplantı sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, konu ile ilgili bilgi veren uzmanlara teşekkür etti.