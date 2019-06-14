STK temsilcileri fakülte için toplandı

Adıyaman'ın Besni İlçesinde faaliyet yürüten STK temsilcileri, Besni Mehmet Erdemoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin öğrenci sayısının artırılması yönünde gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Besni Mehmet Erdemoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Besni Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi Dekanı Manaf Manaflı, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Fakülte Sekreteri Yılmaz Kılıç, Eğitim Bir-Sen ilçe Başkanı Mahmut Akdoğan, Eğitim-Sen İlçe Temsilcisi Hisari Kis, Türk Eğitim-Sen İlçe Başkanı Fuat Akdeniz, Aylem-Der İl Başkanı Emin Soydan Doğru, ADD Besni İlçe Başkanı Akif Bahçeci, Besni K.S.S. Başkanı Haci Aslan, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Arif İşitmen, Besni Şoförler Cemiyeti Başkanı Mithat Songur, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Anadolu Sakatlar Derneği başkanı Ömer Arslan, Besni Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Salih Çakır katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda sivil toplum kuruluşları ortak kararlar alarak Mehmet Erdemoğlu Mimarlık fakültesinin canlandırılması için kendilerine ne görev düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdiler.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi Dekanı Manaf Manaflı, “Fakültemizi canlandırmak için nerenden başlayacağız, neler yapacağız konusunda duruma gündem tarafından hakim olmaya başladım. Tabi ilk amacımız fakültemizi aktif hale getirmek, donanımlı bir ekip kurmak. İşimizi iyi yaparak gerekli konulara hakim olarak elimizden geleni yapacağız. Burada konuşulanlar burada kalmayacak buna da inanıyorum. Fakülte dekanı olarak mimarlık fakültesinin açılması için 3 tane doktor öğretim görevlisi olması gerekmektedir. İnşallah bu sorunu da önümüzde ki dönem içerisinde rektörümüz ile paylaşıp güncel hale getireceğiz. Kontenjanımızı verip mimarlık fakültesine öğrencileri almaya başlayacağız” dedi.

Daha sonra konuşan İlçe Milli Eğitim Müdür Demirel ise, “Belirtmiş olduğumuz ailemiz hakikaten Besni'nin yapısını değiştirecek bir uğraş içerisindeler. Şehirlerin yaşaması ve ilerlemesi için bir takım fonksiyonlar çok önemlidir. Besni'miz bir tarım şehridir ve bu tarım şehri fonksiyonunun içerisine Erdemoğlu Ailesi sayesinde sanayi de eklendi lokomotif olarak. Yine bu şehrin büyümesi ilerlemesi için en önemli unsurlardan bir tanesi eğitimdir. Bu da yine hakikaten büyük bir yatırım ile büyük ve köklü üniversiteleri kıskandıracak bir biçimce yatırım yapıldı. Böyle bir yatırım yapılmışsa ilerde bu üniversiteye de dönüşür. Böyle bir hayalleri olduğunu da biliyoruz. Burada yeteri kadar öğrencinin olmaması dolayısı ile burada neler yapılabilir nasıl öğrenci kazandırılabilir bu konu ile ilgili daha önce de çalışmalarımız olmuştu. Amacımız buranın öğrenci sayısını arttırmak. Benim hayalim bir gün nasıl ki İsviçre'nin Davos'u ekonomik mana da dünyanın başkentliğini yapıyorsa, Besni'miz de inşallah dünyanın eğitim noktasında Davos'u olur. İnşallah bundan sonra her şey daha güzel olacak bizim organizasyonlarımız ile ve iletişim içerisinde olarak fakültemizi gelecekte ki üniversitemizi çok güzel yerlerde göreceğiz” diye konuştu.