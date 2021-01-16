STK'lar “3 Can 1 Kan” Projesinde buluştu

Adıyaman'da çeşitli dernek, grup ve kulüp üyeleri ‘3 Can 1 Kan” Projesi kapsamında Türk Kızılay'ına kan bağışında buluştu.

Türk Kızılay'ının kan bağışı için yaptığı acil durum çağrısına, Adıyaman'da ki çeşitli kulüp, grup ve dernekler ‘1 Kan 3 Can' Projesi kapsamında kan bağışında bulundu.

Adıyaman Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü, Adıyaman Sokak Hayvanları Koruma, Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği, A2 Teker Adıyaman Motor Kulübü, Adıyaman FSM Motor Grubu ve Kahta FSM Motor Grubu üyeleri, İnter Turkey Adıyaman Kampçılık kan bağışında bulundu.

STK Başkanları yaptıkları ortak açıklamada, “Yaşadığımız bu zorlu süreçte elimizden geldiğince devletimize ve ülkemize destek olmak için gerekli çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Kızılay'ın kan bağışındaki acil durum çağrısına destek vermek için kan bağışlarımıza başladık. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden de farkındalık oluşturmak adına Adıyaman'da çeşitli çalışmalar sürdürüyoruz'' ifadelerini kullandı.