Su içmek için uyanınca hırsız sanıldı

Adıyaman'da, bir binanın damında uyuyan ve su içmek için kalkan vatandaş hırsız sanılarak ihbar edilmesi polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi, Karapınar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın damında uyuyan bir vatandaş, su ihtiyacını gidermek için yatağından kalkarak telefon fenerini yakıp su içmeye gitti.

Bu esnada fenerle su içmeye giden kişiyi hırsız sanan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar doğrultusunda belirtilen adrese yakın olan polis ekipleri sevk edildi. Sivil ve resmi polis ekipleri olay yerine gelerek binada ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda binanın dam kısmında uyuyan ve su içmek için telefon feneri yalan kişinin hırsız sanıldığı anlaşıldı. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.