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Su kanalına düşen köpek kurtarıldı

Adıyaman’da, su kanalına düşerek boğulmak üzere olan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Adıyaman'da, su kanalına düşerek boğulmak üzere olan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Kırkgöz Köprüsü yakınlarındaki su kanalına bir köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar köpeği çıkartmaya çalıştı. Vatandaşlar köpeği su kanalından çıkaramayınca bu defa durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kanaldan çıkarılan köpek her hangi bir yaralanmasının olmaması üzerine serbest bırakıldı.

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