Su kuyusuna düşen keçi kurtarıldı

Adıyaman'da su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yarmakaya Köyünde Hüseyin Görmez'e ait bir keçi, üzerinden atlamaya çalıştığı su kuyusu içerisine düştü. 5-6 metre derinliğinde bulunan su kuyusuna keçinin düştüğünü fark eden Görmez, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda keçi halat ile düştüğü kuyudan çıkarıldı. Kuyuya düşen keçi daha sonra sahibine teslim edildi.