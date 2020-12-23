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Suç üstü yakalanan 3 hırsız tutuklandı

Adıyaman’da polis ekiplerince hırsızlık yaptıkları esnada suç üstü yapılarak yakalanan 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da polis ekiplerince hırsızlık yaptıkları esnada suç üstü yapılarak yakalanan 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesinde bir ikamete girerek burada bulunan televizyon, ütü, hilti makinesi, olta takımı ve buzdolabı çalan M.N.E., E.F., ve M.G.K, isimli 3 şahıs, çaldıkları ürünlerin bir kısımını evden çıkararak taşıdı. Bir süre sonra yeniden eve gelerek burada bulunan diğer eşyaları almak isteyen şahıslara, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç üstü yapıldı. Yakalanan 3 şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri şahısların ikametten çaldığı malzemeleri ikamet sahibine teslim etti. Emniyette ifadeleri tamamlanan şahıslar daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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