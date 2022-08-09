‘Sucuyuz' diye kendilerini tanıtıp yaşı kadını darp ettiler

Adıyaman'da kendilerini ‘sucuyuz' diye tanıtan 2 kadın, kapısını çaldıkları yaşlı kadını cam şişeyle kafasından yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, kimlikleri belirlenemeyen iki kadın şahıs, Mimar Sinan Mahallesi'nde tek başına ikamet eden S.K. (72) isimli kadının kapısını çalarak sucu olduklarını söyleyerek kapıyı açtırdı. Kapının açılmasıyla içeriye zorla girmek isteyen kadın şahıslarla, S.K., arasında arbede yaşandı. Her iki kadına direnen yaşlı kadın bağırarak komşulardan yardım istedi. Yaşlı kadının bağırmasından dolayı paniğe kapılan kimliği belirsiz 2 şahıs, yanında bulundurdukları cam şişe ile yaşlı kadının kafasına vurarak olay yerinden hızla kaçtı. Durum üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kimliği belirsiz iki kadın şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.