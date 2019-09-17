Şükrü Usta Türkiye'nin Ahisi seçildi

Esnaflar arası yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, üretici ile tüketici arasında sevgi, saygı, güven duygusu oluşturmak ve usta, çırak ilişkisini sağlamak amacıyla yüzyıllardır bir gelenek olan Ahilik Haftası kutlamaları Adıyaman'da da gerçekleştirildi. Adıyaman'da Ahilik Haftası etkinliği Adıyaman Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Etkinlikler daha sonra Demokrasi Parkı'nda devam etti.

Ahilik Haftası Kutlama Programına Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Aypak, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, Adıyaman Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel, kurum müdürleri, STK temsilcileri, esnaflar ve çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Ahilik Haftası Kutlamalarının açılışı konuşmasını yapan Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, Ahiliğin, Anadolu Selçuklu Devletinin son dönemlerinde Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi arasında kurularak güçlenen bir esnaf örgüt olduğunu, Ahilik Haftasının kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Esnaf ve sanatkarların özü, kökü ve temelinin ahilik kültürüne ve ahiliğe dayandığını kaydeden Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ise, “Ticaret Bakanlığımızın komisyonunda Adıyaman Ahisi Türkiye Ahisi olarak seçildi. İnşallah Cuma günü Ahimizle birlikte Kırşehir'e giderek büyük ihtimalle Cumhurbaşkanımızın da katılacağı programda Ahimize Cumhurbaşkanımız tarafından plaket takdim edilecek. Adıyaman'ımıza, Türkiye'mize hayırlı olsun diliyorum” dedi.

Adıyaman'ın ve Türkiye'nin yılın ahisi seçilen Şükrü Çalım ise, “Memnun oldum, bu anlamlı görevi verdikleri için ve herkese teşekkür ederim. Güzel bir duygu, Adıyaman için, esnaflarımız için, esnaf sanatkarlarımız için güzel bir duygu. 41 Yıldır esnaflık yapıyorum, 30 yıldır da kendime ait iş yerim var” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ile Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Ahilik Haftasını kutlayarak Türkiye'nin ve Adıyaman'ın ahisi seçilen Şükrü Çalım'ı tebrik etti.

Yapılan konuşmaların ardından okul öğrencileri tarafından halk oyunları oynandı. Halk oyunları sonrasında ahiliği anlatan tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Yapılan gösteriler sonrasında ise Adıyaman'ın ve Türkiye'nin ahisi seçilen Şükrü Çalım'a, Adıyaman'da yılın kalfası seçilen Bilal Korkut'a Adıyaman'da yılın çırağı seçilen Serkan Varçin'e, teşekkür belgeleri verilerek cumhuriyet, yarım ve çeyrek altınla ödüllendirildi.