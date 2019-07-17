Sulama kanalına giren çocuk öldü

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Yarımbağ köyü yakınlarından geçen sulama kanalına giren 10 yaşındaki Hatice Ramo isimli Suriyeli kız çocuğu, sulama kanalı içerisinde gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşlar ile küçük kızın yakınları 112 Acil Sağlık ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerine bilgi verdi. Vatandaşlardan bazıları ekipler olay yerine gelene kadar sulama kanalı içerisinde çocuğu aradı. Vatandaşların yaklaşık 10 dakikalık aramaları sonucunda küçük kıza ulaşıldı. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan 10 yaşındaki Hatice Ramo, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samsat İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hatice Ramo, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.