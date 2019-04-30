Süleyman Şah Ortaokulu'nda bilim fuarı açıldı

Süleyman Şah Ortaokulu öğrencileri tarafından öğretmenleri rehberliğinde hazırlanan bir birinden ilginç projeler görücüye çıktı. Bilim fuarına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, Şube Müdürleri Ramazan Sertpolat, Ramazan Korkut, Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Ali Deniz ve yönetim kurulu üyeleri, okul müdürleri, veliler ve civar okulların öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler öğrencilerin projelerini inceledi. Okul Müdürü Yusuf Ayaz, "Süleyman Şah Ortaokulu geçmişine bağlı, geleceğe bilimin ışığında emin adımlarla yürüyerek başarısını her gün arttıran bir okuldur. Hedefimiz ilimizin en başarılı okullarından olmak ve bulunduğumuz çevrede akademik olarak başarılı, ahlaki ve toplumsal değerleri benimsemiş ideal bireyler yetiştirmektir. Bu bilim fuarı öğrencilerimizi motive edecek, kendilerine güvenlerini sağlayacak ve arttıracak bir bilimsel etkinliktir. Böyle organizasyonlar ekip işidir. Bilim fuarının açılmasında her bir öğretmenimizin ve görevli öğrencilerimizin alın teri ve emeği vardır. Böyle güzel çalışmalar sergiledikleri için emek veren bütün öğretmenlerimizi tek tek kutluyor, teşekkür ediyorum. Görevli bütün öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum. Katılım sağlayan bütün misafirlerimize de ayrıca teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Davetliler ise sergilenen projeleri çok beğendiklerini ifade etti.