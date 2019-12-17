İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sümerevler Mahallesinde temizlik seferberliği

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sümerevler Mahallesi’nde temizlik çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sümerevler Mahallesi'nde temizlik çalışması yaptı.


Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin tüm mahallelerinde başlatılan temizlik seferberliği kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.


Son olarak Sümerevler Mahallesi'nde gerçekleştirilen temizlik çalışmasıyla ilgili bilgi veren yetkililer, 58 personelin katılımıyla gerçekleştirilen temizlik seferberliğinde tüm sokakların tek tek temizlendiğini belirtti.


Yetkililer, “Her gün, sabah erken saatte başladığımız çalışmaları, gün içerisinde de sokak sokak çöp toplayarak ve gece geç saatlere kadar temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Bu rutin çalışmaların yanında sürdürdüğümüz temizlik seferberliği kapsamında da bütün mahallelerimizde genel temizlik çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda Sümerevler Mahallesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda 58 personelimizle tüm sokakları tek tek temizledik” diye konuştu.


Mahalle sakinleri ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere ve temizlik personeline teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.