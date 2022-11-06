Şüphe üzerine durdurdular, çalıntı motosikleti buldular

Adıyaman'da, devriye atan polis ekipleri, şüphe üzerinde durdurdukları bir motosikletin 2 yıl önce çalındığını tespit etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Oduncular Sitesi yakınlarında devriye görevi yapan yunus polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 02 LC 019 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede motosikletin 2020 yılında çalındığını tespit eden ekipler, sürücüyü ise gözaltına aldı.

Ekipler motosiklete sahibine teslim edilmek üzere el koyarken, gözaltına alınan şahıs ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.