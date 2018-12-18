Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Küçükkavaklı Köyü yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri F.Ç., Ş.P., R.İ., isimli şahısların içerisinde bulundukları otomobilden şüphelenen jandarma ekipleri otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalar kapsamında şahısların üzerinden 9 gram esrar maddesi ele geçirildi. Esrar maddelerine el koyan jandarma ekipleri otomobilde bulunan 3 şahsı gözaltına alarak jandarma karakoluna götürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.