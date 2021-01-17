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Şüpheli araçlarda tabancalar ele geçirildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde devriye görevi yapan Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. 2 Şahsın içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 6 adet şarjör ile 12 adet mermi ele geçirildi. Tabancalara el konulurken her iki şahıs ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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