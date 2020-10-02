İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüpheli araçlardan uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelenilerek durdurulan araçlardan uyuşturucu ele geçirildi.


Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız bir şekilde yürütmeye devam eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan M.F.İ., A.B., S.A. ve Ö.Ç. isimli şahıslar üzerinden 10.9 gram metemfetamin, 10 gram eroin, 1.4 gram bonzai, 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.


R.G., isimli bir şahsın kullandığı araçtan ise, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 15 adet mermi ele geçirildi. M.D., isimli şahsın kullanmış olduğu araçta durdurularak arandı. Yapılan aramalarda 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken araçlara yönelik yapılan denetimlerde uyuşturucu maddeleriyle yakalanan toplam 6 kişi hakkında işlem başlatıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.