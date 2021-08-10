İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şüpheli araçta tabanca ele geçirildi

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği bir araç içerisinde tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği bir araç içerisinde tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesi jandarma bölgesinde denetim yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri H.A., idaresindeki bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancaya el konulurken H.A., hakkında da jandarma ekiplerince işlem başlatıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.