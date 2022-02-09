Şüpheli kadın polisi harekete geçirdi

Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu önüne gelen genç bir kadının durumundan şüphelenen cezaevi görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekipleri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, R.D., isimli genç kadını inceledi. Kimlik kontrolleri yapılan kadının, zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı. Her hangi bir olumsuzluğu bulunmayan genç kadın, olay yerine çağrılan yakınlarına teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.