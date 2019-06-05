İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüpheli otomobilde döner bıçağı ve tabanca ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek incelenen otomobilde döner bıçağı ve tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Karadağ Ormanlık alan içerisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili aradı. Otomobilde yapılan incelemede 1 adet kuru sıkıda gerçek silaha çevrilmiş tabanca, 1 adet muşta, 1 adet bıçak ve 1 adet döner bıçağı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken konuyla alakalı olarak otomobil içerisinde bulunan M.A., ile A.A., isimli iki kişi sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.