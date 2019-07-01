İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüpheli otomobilde kaçak cep telefonları ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde kaçak telefonlar ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde seyir halinde olan bir otomobilin durumundan şüphelenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda otomobil içerisinde 22 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kaçak telefonlara el konulurken konuyla alakalı olarak bir kişi gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.