Şüpheli otomobilden av tüfekleri ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde yol kontrolü yapan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. A.B.'nin kullandığı otomobilde yapılan aramalarda otomobil içerisinde 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Av tüfeklerine el konulurken A.B.'ye bin 414 lira para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.