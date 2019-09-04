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Şüpheli otomobilden av tüfekleri ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde pompalı av tüfekleri ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde yol kontrolü yapan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. A.B.'nin kullandığı otomobilde yapılan aramalarda otomobil içerisinde 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Av tüfeklerine el konulurken A.B.'ye bin 414 lira para cezası uygulandı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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