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Şüpheli otomobilden silah ve bıçaklar çıktı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan asayiş denetimlerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde çok ayıda silah ve bıçaklar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaylı Köyü mevkiinde durumundan şüphelenilen H.E., idaresindeki otomobil durdurularak arandı. Yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet muşta, 5 adet bıçak, 20 adet tabanca ve av tüfeği mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere jandarma ekiplerince el konulurken araç sürücüsü H.E., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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