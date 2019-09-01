İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı

Adıyaman’da, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı.

Adıyaman'da, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir otomobilin durumundan şüphelenerek otomobil kent merkezinde durduruldu. Otomobil içerisinde yapılan aramalarda 49 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesine el konulurken konuyla alakalı olarak 1 şahıs gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.