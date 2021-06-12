Şüpheli otomobilden uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği bir otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurularak arandı. Yapılan aramalarda otomobil içerisinde 5 gram metamfetamin maddesi ile bu maddenin içimi esnasında kullanılan aparat ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken otomobilde bulunan 4 kişi ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.