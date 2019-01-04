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Şüpheli şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi

Adıyaman’da, sivil jandarma ekiplerinin durumundan şüphelenerek takip ettiği şahıs, polis ekipleri tarafından durdurularak incelendi.

Adıyaman'da, sivil jandarma ekiplerinin durumundan şüphelenerek takip ettiği şahıs, polis ekipleri tarafından durdurularak incelendi.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında M.A., isimli şahsın durumundan şüphelenen sivil jandarma ekipleri şahsı takip ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şahsı yakalayarak üst araması ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler ve sorgulamalar sonucunda şahsın her hangi bir olumsuzluğu ile karşılaşılmadı. Şahıs incelemelerin ardından serbest bırakılırken ekiplerde olay yerinden ayrıldı.

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