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Şüpheli şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi

Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından durumundan şüphelenilerek ihbar edilen şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi.

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından durumundan şüphelenilerek ihbar edilen şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında bir şahsın durumundan şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri şahsı, park yakınlarında yakaladı. Polis ekiplerince üst araması ve kimlik kontrolü yapılan şahsın hiçbir olumsuzluğu ile karşılaşılmadı. Durum üzerine şahıs serbest bırakılırken polis ekipleri de normale döndü.

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