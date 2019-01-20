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Şüpheli şahıslar üzerinde tabanca çıktı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan denetimde 2 adet tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, H.A., idaresindeki otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet mermi ele geçirildi.


Denetimler kapsamında durumundan şüphelenilerek durdurulan E.Ç., isimli şahsın üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı. Şahsın üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 60 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ve mermilere el konulurken her iki şahısta ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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