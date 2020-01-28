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Şüpheli şahıslar üzerinde tabanca ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 kişi üzerinden tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği C.B., ile A.B., isimli iki kişiyi durdurdu. Durdurulan kişilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait toplam 55 adet mermi ele geçirildi. Tabanca ve mermilere el konulurken C.B., ile A.B., jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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