Şüpheli şahıslar üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan asayiş denetimlerinde Kızılcapınar Köyü Sitilce mevkisinde durumundan şüphelenilerek durdurulan A.A., ve F.K., isimli şahısların üst aramaları ve kimlik sorguları yapıldı. Şahısların üst aramalarında içime hazır 20 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine jandarma ekiplerince el konulurken A.A., ve F.K., isimli şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.